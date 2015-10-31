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اختتام بطولة آسيا للزوارق الشراعية الحديثة بالدوحة

31/10/2015

بطولة آسيا للزوارق الحديثة ـ قنا
 

أسدل الستار (السبت) على فعاليات بطولة آسيا للزوارق الشراعية الحديثة "الأوبتمست" التي نظمها الاتحاد القطري للشراع والرياضات المائية على شاطئ الحي الثقافي (كتارا) على مدار ثمانية أيام وبمشاركة 118 لاعبا ولاعبة يمثلون 17 دولة.

وأقامت اللجنة المنظمة للبطولة في الختام حفلا مميزا في الحي الثقافي "كتارا" حضره جميع الوفود المشاركة من متسابقين ورؤساء بعثات، وقام خلاله السيد خليفة السويدي رئيس اتحاد الشراع والرياضات المائية والسيد علي ناصر تلفت بتتويج الفائزين في مختلف فئات البطولة.

وشهدت منافسات الفردي صراعا مثيرا من أجل حصد اللقب حتى السباقين الأخيرين، حتى تمكن السنغافوري دانييل هانج الذي حقق منذ عشرة أيام لقب فئة الأوبتمست في بطولة قطر المفتوحة، من خطف الصدارة والتتويج باللقب بعدما تقدم إلى المركز الأول برصيد 24 نقطة بعد فوزه بالسباقين الأخيرين.

 أما منافسات الفرق فقد شهدت منافسة شديدة على مدار 32 سباقا، ولكنها انتهت في نهاية لصالح منتخب تايلاند بعد تغلبه على نظيره السنغافوري في المباراة النهائية ، بينما كان المركز الثالث من نصيب الصين.

وقامت اللجنة المنظمة بتتويج وتكريم الفائزين في البطولة حسب فئات مختلفة، أولها الترتيب العام الذي تصدره السنغافوري دانييل هانج ، تلاه مواطنه محمد دانييل بن يزيد ، ثم التايلاندي سوثون يامبينيد .

وعلى صعيد الترتيب العام لأفضل ثلاثة لاعبين عرب، جاء العماني المعتصم الفارسي في المركز الأول، فيما احتل مواطنه زكريا الوهيبي المركز الثاني ، بينما حصلت مواطنته سميحه الهيامي على المركز الثالث.

أما الترتيب العام لأفضل ثلاث لاعبات عرب ، فقد جاءت العمانية سميحه الهيامي في المركز الأول ، بينما جاءت الإماراتية سلامة عدنان المنصوري في المركز الثاني، فيما حلت القطرية شهد العواملة في المركز الثالث.

وفي الترتيب العام لأفضل ثلاثة لاعبين قطريين، حصل خير الدين بوشامة على المركز الأول ، وميكسينس بوجيو على المركز الثاني ، ومحسن الشرشني على المركز الثالث.

وقامت اللجنة المنظمة بتتويج أصغر اللاعبين في البطول ، وهم الإماراتي إبراهيم الهيرشي والإماراتية اليازية المنصوري أصغر لاعب ولاعبة على مستوي قارة آسيا، ومحمد الشرشني أصغر لاعبي قطر، والنيوزيلندي سيب ميزنيس أصغر لاعب والنيوزيلندية نينا مينارينج أصغر لاعبة على مستوي أوقيانوسيا.

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