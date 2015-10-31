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إسرائيل داخل سيناء للبحث عن ضحايا الطائرة الروسية

31/10/2015

المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي على تويتر

قال الجيش الإسرائيلي اليوم السبت إنه عرض المساعدة على مصر وروسيا بعد تحطم طائرة ركاب روسية تقل 224 شخصا في شبه جزيرة سيناء.

وأوضح الجيش، في بيان، "منذ الصباح ساعد جيش الدفاع الإسرائيلي بالاستطلاع الجوي في جهود تحديد موقع الطائرة الروسية التي انقطع الاتصال بها فوق شبه جزيرة سيناء، عرض جيش الدفاع الإسرائيلي على كل من روسيا ومصر مواصلة المساعدة إذا اقتضى الأمر."

وقال أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي على صفحته الرسمية على فيسبوك وتويتر: " ساعد جيش الدفاع من خلال طائرة استطلاع بعمليات البحث عن الطائرة الروسية، كما عرض مساعدة إضافية لروسيا ومصر إذا تطلب الأمر".

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