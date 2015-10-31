إردوغان: الأمن التركي قتل ألفي متشدد مؤخرا، وأوقف آخرين

الرئيس التركي – رجب طيب أردوغان

قال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان إن قوات الأمن قتلت ألفي متشدد في عمليات أمنية خلال الفترة الأخيرة ، كما ألقت القبض ( الجمعة) على أشخاص كانوا يحاولون الفرار إلى سوريا ومعهم سبعة كيلوجرامات من المتفجرات ويعتقد أنهم كانوا يخططون لهجوم انتحاري.

وفي مقابلة على الهواء مع محطة خبر التلفزيونية، قال إردوغان إن تركيا ستواصل عملياتها العسكرية ضد من وصفه بـ "المتشددين" بعدما قتلت منهم في الداخل والخارج ألفين خلال عملياتها في الفترة الأخيرة.

تأتي تصريحات الرئيس التركي في خضم توتر أمني وسياسي كبير في تركيا قبل يومين من انتخابات برلمانية مبكرة ، فما لا تزال تركيا تتعافى من آثار هجوم انتحاري مزدوج في العاصمة أنقرة في العاشر من أكتوبر تشرين الأول الجاري حيث قتل ما يزيد على مئة شخص.