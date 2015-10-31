أسود أفريقيا على حافة الانقراض

أسود أفريقيا ـ أرشيف

انخفض عدد الأسود في أفريقيا بصورة ملحوظة، بحيث أصبحت في بعض المناطق على شفا الانقراض.

وبينت نتائج الدراسة التي أجراها العلماء في 47 منطقة أفريقية أن عدد الأسود في مناطق غرب ووسط وشرق أفريقيا سينخفض إلى نصفه خلال الـ20 سنة المقبلة.

وحسب تقييم العلماء يعود سبب هذا الانخفاض في عدد الأسود الأفريقية إلى النشاط الاقتصادي للإنسان، حيث تتقلص مساحات الغابات بسرعة وبالتالي تتقلص المساحات اللازمة لحياة الحيوانات البرية.

لذلك ينصح العلماء السلطات باتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية الأسود، كما فعلت سلطات بوتسوانا وناميبيا وجنوب أفريقيا وزيمبابوي، التي يزداد فيها عدد الأسود بفضل الإجراءات التي اتخذتها السلطات هناك.

ويقول علماء جامعة أكسفورد إنه يجب، إضافة إلى إنشاء محميات لهذه الحيوانات، حماية الحيوانات التي تتغذى عليها الأسود أيضا، لجذب السياح الى المناطق المحمية في أفريقيا.