وزير التموين المصري: احتياطي القمح يكفي حتى منتصف أبريل 2016

سنابل قمح بحقل أوكراني – رويترز

قال وزير التموين المصري خالد حنفي في بيان صحفي اليوم الجمعة إن احتياطي القمح الاستراتيجي لبلاده أحد أكبر مستوردي القمح في العالم يكفي حتى منتصف أبريل المقبل – بحسب رويترز.

واشترت مصر240 ألف طن من القمح الروماني والبولندي والفرنسي في مناقصة الخميس الماضي وذلك للشحن بين الأول والعاشر من ديسمبر بمتوسط سعر بلغ 208.78 دولارات للطن شاملا تكاليف الشحن.

وخفضت مصر استيرادها من القمح في 2014-2015 إلى 4.6 ملايين طن من 6.4 ملايين طن في 2013-2014 بفضل منظومة الخبز الجديدة التي أنهت الكثير من عمليات تهريب الدقيق (الطحين) المدعم.