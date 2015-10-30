مقتل 50 مدنيا في قصف لطيران النظام السوري على سوق بدوما

صورة أرشيفية

لقي أكثر من 50 مدنياً حتفهم، وأصيب أكثر من 100 آخرين، بينهم حالات حرجة، جراء قصف طيران النظام السوري سوقاً شعبياً داخل مدينة دوما في الغوطة الشرقية بصاروخ موجه صباح اليوم بحسب مراسل الجزيرة .

واستهدف الطيران الحربي المدينة بأكثر من 7 صواريخ سقطت في مناطق مختلفة من المدينة، كما سقطت قرابة 9 قذائف على إحدى النقاط الطبية وخلف البادية بالإضافة إلى السوق الشعبي ومناطق أخرى، بحسب الهاجري.

وتتعرض مدينة دوما بشكل يومي لقصف جوي ومدفعي يتركز على المناطق المأهولة بالسكان، وأدى أمس الخميس إلى مقتل أكثر من 9 أشخاص وإصابة آخرين بجروح مختلفة، في ظل حصار مستمر تشهده المدينة وسائر بلدات الغوطة الشرقية للعاصمة دمشق.