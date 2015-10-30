مقاتلات أمريكية تعترض طائرات روسية فوق شبه الجزيرة الكورية

صورة أرشيفية

قال مسؤول في البحرية الأمريكية إن حاملة طائرات أمريكية دفعت بأربع طائرات مقاتلة إف 18 الثلاثاء الماضي بعدما اقتربت طائرتان روسيتان مضادتان للغواصات لمسافة ميل بحري من الحاملة.

وقالت تقارير إعلامية إن الحادث وقع في المياه الدولية إلى الشرق من شبه الجزيرة الكورية.

وقال مسؤول في البحرية الأمريكية إن طائرتين روسيتين من طراز توبوليف 142 المعروفة بالدب اقتربتا لنحو ميل بحري من حاملة الطائرات ريجان، ما دفعها لإطلاق أربع مقاتلات إف 18 لإبعاد الطائرتين.

وقال المسؤول بالبحرية إن طياري الجانبين تصرفوا باحترافية وإن الطائرتين الروسيتين ابتعدتا عن حاملة الطائرات الأمريكية.

ونقلت وسائل إعلام عن مسؤولين بالبحرية قولهم إن هذا الحادث لم يكن الأول من نوعه.