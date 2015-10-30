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مقاتلات أمريكية تعترض طائرات روسية فوق شبه الجزيرة الكورية

30/10/2015

صورة أرشيفية

قال مسؤول في البحرية الأمريكية إن حاملة طائرات أمريكية دفعت بأربع طائرات مقاتلة إف 18 الثلاثاء الماضي بعدما اقتربت طائرتان روسيتان مضادتان للغواصات لمسافة ميل بحري من الحاملة.

وقالت تقارير إعلامية إن الحادث وقع في المياه الدولية إلى الشرق من شبه الجزيرة الكورية.

وقال مسؤول في البحرية الأمريكية إن طائرتين روسيتين من طراز توبوليف 142 المعروفة بالدب اقتربتا لنحو ميل بحري من حاملة الطائرات ريجان، ما دفعها لإطلاق أربع مقاتلات إف 18 لإبعاد الطائرتين.

وقال المسؤول بالبحرية إن طياري الجانبين تصرفوا باحترافية وإن الطائرتين الروسيتين ابتعدتا عن حاملة الطائرات الأمريكية.

ونقلت وسائل إعلام عن مسؤولين بالبحرية قولهم إن هذا الحادث لم يكن الأول من نوعه.

 

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