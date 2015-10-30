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ليون يرفض مغادرة منصبه قبل التوصل لاتفاق ليبي

30/10/2015

 

المبعوث الدولي لليبيا – برناردينو ليون

أكد المبعوث الدولي الخاص إلى ليبيا بيرناردينو ليون انتهاء مهمته في ليبيا، مشيرا إلى أنه لن يغادر منصبه قبل توصل أطراف النزاع هناك إلى اتفاق نهائي يضع حدا للأزمة الأمنية والسياسية في البلاد.

كان الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، قد أبلغ رئاسة مجلس الأمن بتعيينه الدبلوماسي الألماني مارتن كوبلر مبعوثاً أممياً جديداً إلى ليبيا خلفاً للإسباني برناردينو ليون، وينتظر مون موافقة مجلس الأمن اليوم، على هذا التعيين ومن ثم إعلانه رسمياً. 

وقال ليون، في تصريح صحفي نشر ( الجمعة)، إنه رفض تمديد مهمته، التي انتهت مطلع شهر سبتمبر الماضي، لأنه كان على يقين بأن الليبيين قد توصلوا بالفعل إلى اتفاق، لكن الأمور تغيرت بعد ذلك بحسب تعبيره . وتوقع ليون أن تصادق الأطراف الليبية على المقترح الذي تقدم به والرامي إلى تشكيل حكومة وفاق وطني.

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