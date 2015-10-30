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كوري يشتري قبعة نابليون بونابرت بـ 2.4 مليون دولار

30/10/2015
 صورة أرشيفية

 بيعت قبعة مدببة الطرفين من عهد الإمبراطور الفرنسي نابليون بونابرت مقابل 1.9 مليون يورو (2.4 مليون  دولار) في مزاد قرب باريس.

وقال جون بيير أوزنات من دار أوزنات للمزادات في فونتنبلو إن المشتري كوري جنوبي وإنه اشترى القبعة السوداء خلال مزاد لمقتنيات من مجموعة أمير موناكو تعود لعهد نابليون.

وأضاف أوزنات بالقول: "كان الجميع يرتدون ذلك النوع من القبعات بطريقة معينة لكن نابليون ارتداها بطريقة أخرى حتى يتبينه الجميع على أرض المعركة".

وخلال الخمسة عشر عاماً التي أمضاها في الحكم مطلع القرن التاسع عشر، استخدم نابليون حوالي 120 قبعة.

 وقال أوزنات إن نحو 20 قبعة فقط تم التحقق من أنها من مقتنيات نابليون بالفعل وإن معظمها يوجد في متاحف.

وبيعت القبعة بثمن يزيد خمس مرات تقريبا عن المبلغ الذي كان متوقعاً وهو 400 ألف يورو. وبيعت بالمزاد أيضاً حوالي ألف قطعة أخرى من مقتنيات نابليون على مدى ثلاثة أيام.

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