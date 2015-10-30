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فيديو .. تراث سد مأرب في جولة لكاميرا الجزيرة مباشر

30/10/2015

سد مأرب أحد المعالم التراثية في اليمن وأحد أقدم السدود في العالم يعود تاريخه إلى بدايات الألفية الأولى قبل الميلاد.

كاميرا الجزيرة مباشر كان لها جولة في محيط السد حيث التقت عناصر من المقاومة الشعبية التي سيطرت على السد بعد طرد ميلشيات الحوثي وقوات الرئيس المخلوع على عبد الله صالح منه.

وقال أحد عناصر المقاومة الشعبية للجزيرة مباشر إن سد مأرب كان يروي نحو (16 ألف هكتار) من الأراضي الزراعية  قبل تخريبه من قبل ميلشيات الحوثي وقوات الرئيس المخلوع "على عبدالله صالح" بعد سيطرتهم عليه، مشيرا إلى أن تاريخ السد يعود إلى بدايات الألفية الأولى.

وأضاف أن السد بني من حجارة اقتطعت من صخور الجبال، حيث نحتت بدقة، ووضعت فوق بعضها البعض واستخدم الجبس لربط الحجارة المنحوتة ببعضها البعض، مع استخدام قضبان اسطوانية من النحاس والرصاص يبلغ طول الواحدة منها 16 متراً. 

وأوضح أنه تم تدشين  الحوض الجديد لسد مأرب في العام 1986 بسعة تخزينية  تبلغ 400 مليون متر مكعب، لكن بوابات وأنابيب السد تعطلت بسبب كثافة الرمال بمحيط السد، ما أدى لنقص منسوب المياه وراء السد .

وأشار إلى أنه في مطلع الثمانينيات أجريت عدة دراسات على السد لضمان أمنه وسلامته, مضيفا أن العائلات اليمنية لم تعد تأتي لزيارة السد كسياحة، نتيجة تخريب بعض المناطق الجمالية فيه وموت بعض الأطفال في بحيرة السد، ولفت إلى أهمية وجود منتجعات سياحية بجوار السد لتنشيط السياحة مرة أخرى وزيادة دخل المحافظة.

المصدر : الجزيرة مباشر
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