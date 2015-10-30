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فيديو.. تدمير أحياء حلب بصواريخ وقذائف روسية وسورية

30/10/2015

قالت مصادر للجزيرة إن 61 شخصا على الأقل قتلوا وأصيب آخرون (الجمعة) في حصيلة جديدة لقصف صاروخي شنته قوات النظام السوري على سوق شعبية وسط مدينة دوما بالغوطة الشرقية، فيما ارتفع عدد ضحايا غارات روسية وأخرى للنظام على حلب إلى أكثر من 68 قتيلا.

ونقل مراسل الجزيرة عن المصادر قولها إن أكثر من ستين شخصا قتلوا في القصف الصاروخي لقوات النظام في دوما بالغوطة الشرقية في ريف دمشق والتي تسيطر عليها المعارضة المسلحة وتحاصرها قوات النظام منذ نحو عامين.

 وأضافت المصادر أن القصف أدى أيضا لوقوع أعداد كبيرة من الجرحى في صفوف المدنيين، في حين غصّت مستشفيات المدينة بالجرحى، وسط محاولات فرق الدفاع المدني انتشال العالقين من تحت الأنقاض.

 ووفقا لناشطين، تضاربت الأنباء بشأن نوعية الصواريخ وإن كانت أرض أرض، أو أنها من طائرات روسية شاهقة الارتفاع لم يتمكنوا من رصدها، من جهته قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن قوات النظام أطلقت 12 صاروخا في دوما، مشيرا إلى أن عدد المصابين بلغ نحو مئة.

وفي حلب أفاد مراسل الجزيرة بمقتل أكثر من 68 شخصا في قصف لطائرات النظام على أحياء بالمدينة وريفها.

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