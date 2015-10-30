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طيار يفاجئ ركاب إسرائيليين بندائه "أهلا بكم في فلسطين"

30/10/2015

صورة أرشيفية

تفاجأ ركاب إسرائيليون على متن رحلة لشركة طيران إيبيريا الإسبانية حين حياهم الطيار لدى اقتراب الطائرة من مطار بن غوريون في تل أبيب بقوله "أهلا بكم في فلسطين".

وكانت الطائرة قادمة من العاصمة الإسبانية مدريد إلى تل أبيب حيث نقل موقع صحيفة جيروزاليم بوست عن التلفزيون الإسرائيلي قوله إن الطيار قال عبارة "أهلا بكم في فلسطين" بالإسبانية، وأعقبها بتنويه بالإنجليزية قال فيه إن الطائرة ستهبط بعد قليل في تل أبيب، بدون أن يذكر كلمة فلسطين أو إسرائيل.

وبحسب التلفزيون الإسرائيلي، فإن الطيار لم يذكر كلمة إسرائيل في أي من التنويهات الداخلية خلال الرحلة.

ورأى بعضهم أن الطيار تعمد ذلك، ولا سيما "في هذه الفترة المتوترة"، في إشارة إلى الهبة الشعبية الفلسطينية.

 

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