سيناتور بالكونجرس : أمريكا تسلم سوريا للروس والإيرانيين

شهدت لجنة الاستماع للقوات المسلحة في الكونغرس الأمريكي الثلاثاء الماضي مواجهة حامية خلال مناقشة الخطة الاستراتيجية الأمريكية في سوريا.

فقد استجوب السيناتور الأمريكي ليندسي غراهام بشكل قاسٍ كلاً من وزير الدفاع أشتون كارتر، ورئيس هيئة الأركان المشتركة الجنرال جوزيف دانفورد خلال جلسة استماع للجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ حول “الاستراتيجية العسكرية الأمريكية في الشرق الأوسط” وتحديداً حول ما يحصل في سوريا.

و تطرق غراهام إلى الفشل الذريع للسياسة الأمريكية والكذب الذي تمارسه إدارة الرئيس أوباما على السوريين والأمريكيين، وأقر صراحة بأن أمريكا لا تنوي مساعدة السوريين على إسقاط الأسد بل ستسلم سوريا للإيرانيين و الروس في ظل غياب اي استراتيجية حقيقية وفعالة للتعامل مع هذا الموضوع.