البث الحي
منوعات

سيناتور بالكونجرس : أمريكا تسلم سوريا للروس والإيرانيين

30/10/2015

شهدت لجنة الاستماع للقوات المسلحة في الكونغرس الأمريكي الثلاثاء الماضي مواجهة حامية خلال مناقشة الخطة الاستراتيجية الأمريكية في سوريا.

فقد استجوب السيناتور الأمريكي  ليندسي غراهام  بشكل قاسٍ كلاً من وزير الدفاع أشتون كارتر، ورئيس هيئة الأركان المشتركة الجنرال جوزيف دانفورد خلال جلسة استماع للجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ حول “الاستراتيجية العسكرية الأمريكية في الشرق الأوسط” وتحديداً حول ما يحصل في سوريا.

و تطرق غراهام إلى الفشل الذريع للسياسة الأمريكية والكذب الذي تمارسه إدارة الرئيس أوباما على السوريين والأمريكيين، وأقر صراحة بأن أمريكا لا تنوي مساعدة السوريين على إسقاط الأسد بل ستسلم سوريا للإيرانيين و الروس في ظل غياب اي استراتيجية حقيقية وفعالة للتعامل مع هذا الموضوع.

المزيد من منوعات

ألمانيا.. شرطي يعتدي على مسنة ويسقطها أرضا (فيديو)

ظل الشرطي يركل الدراجة إلى أن وقعت السيدة أرضا (مواقع التواصل)

ليس بموجب معاملة تفضيلية.. الملكة إليزابيث ستتلقى لقاح فايزر بالتزامن مع بداية طرحه في بريطانيا

اليزابيث الثانية ملكة انجلترا (رويترز)

لأول مرة.. توصية أمريكية بارتداء الكمامة حتى داخل المنازل

الرئيس المنتخب جو بايدن قال إنه ينوي أن يطلب من الأمريكيين وضع كِمامات لمدة 100 يوم (غيتي)

النواب الأمريكي يلغي تجريم القنب الهندي

نبتة القنب الهندي (رويترز)
الأكثر قراءة

مقال بواشنطن بوست: سقوط قناع الوسطية الذي يرتديه ماكرون

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (رويترز)

ماكرون يرد على أردوغان بعد قوله إنه يتمنى أن تتخلص فرنسا منه

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والرئيس التركي رجب طيب أردوغان (غيتي)

يمر بقارتين وبحرين و5 دول.. انطلاق أول قطار تصدير من تركيا إلى الصين (فيديو)

القطار سيقطع مسافة 8 آلاف و692 كيلو مترا (تويتر)

نائب مرشد الإخوان يتحدث للجزيرة مباشر عن احتمالات التغيير في المنطقة مع إدارة بايدن (فيديو)

إبراهيم منير نائب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين (الجزيرة)