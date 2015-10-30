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ساعة جيب ذهبية لجنرال أمريكي تباع مقابل 137 ألف دولار

30/10/2015
ساعة الجنرال الأمريكي

بيعت ساعة جيب ذهبية كانت  يملكها ذات يوم قائد لواء الدبابات الأمريكي في الحرب العالمية الثانية الجنرال جورج باتون والذي كان يأخذها معه الي ميادين القتال في بدايات حياته العسكرية مقابل 137 ألف دولار في مزاد أقيم في نيويورك يوم الخميس.
 
والساعة التي صنعتها شركة باتك فيليب في عام 1909 أهداها والد  ووالدة باتون له عند تخرجه من الأكاديمية العسكرية الأمريكية في وست بوينت. وكان السعر الأصلي لها 600 دولار لكن والدي باتون اشترياها بمبلغ 350 دولارا لأنها كانت "أكثر سمكا من النمط المعتاد" كما كتب باتون في مذكراته في عام 1927.
 
وقال مسؤولون في دار المزادات هيرتاج ومقرها دالاس إن الساعة بيعت الى مشتر مجهول.

 وظلت الساعة لثمانية عقود في حوزة عائلة الجنرال الراحل الذي  قاد الجيش الأمريكي السابع في البحر المتوسط وأوروبا أثناء الحرب العالمية الثانية.

وقاد باتون أيضا الجيش الامريكي الثالث في فرنسا والمانيا عقب غزو الحلفاء لنورماندي. وعقب وفاة باتون في عام 1945 انتقلت الساعة عبر بضعة أجيال. 

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