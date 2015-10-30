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روسيا تنفي علمها بتنظيمها مونديال 2018 قبل التصويت

30/10/2015

 

روسيا تنفي علمها بفوزها بتنظيم كأس العالم قبل نتيجة التصويت

نفى أليكس سوروكين رئيس اللجنة المنظمة لكأس العالم لكرة القدم 2018 في روسيا (الجمعة) أن يكون لدى الروس أي علم بمن سيفوز بحق التنظيم قبل إعلان نتيجة التصويت. 

وأضاف سوروكين في بيان إن لجنة الملف "علمت فقط بقرار اللجنة التنفيذية للاتحاد الدولي (الفيفا) عند الإعلان عنه يوم الثاني من ديسمبر 2010 وقبل ذلك لم تكن تعلم أو تشارك في أي مناقشات، كما ذكرت تقارير إعلامية مؤخرا. 

وتابع أن الملف الذي قدمته روسيا كان مقنعا وقادرا على المنافسة، ويتماشى بشكل كامل مع قواعد قيم الفيفا ومع لوائح الاتحاد الدولي الخاصة بتقديم العروض وأعرب عن ثقته في أن روسيا فازت بحق تنظيم كأس العالم بناء على تميز فكرتها.

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