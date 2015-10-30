رائد صلاح: انتفاضة القدس تقول للاحتلال "زوالكم قريب"

قال رئيس الحركة الإسلامية بالداخل الفلسطيني الشيخ رائد صلاح إن انتفاضة القدس جاءت لتقول للعدو الإسرائيلي إن زواله قريب ، وأشار إلى أن ذلك هو حقيقة الحال بكلمات موجزة .

وأشار الشيخ رائد صلاح في خطبة الجمعة ، إنه في الوقت الذي طن فيه العدو الصهيوني أنه قاب قوسين أو أدني من بناء هيكلهم المزعوم على أنقاض قبة الصخرة ، جاءت انتفاضة الحجارة لتقول له أنه واهم .. ثم جاءت انتفاضة الأقصى بعدها لتؤكد له أنه خائف ..

كانت محكمة إسرائيلية قضت بالسجن 11 شهرا على رئيس الحركة الإسلامية داخل الخط الأخضر الشيخ رائد صلاح في ما يعرف بقضية "خطبة وادي الجوز"، على خلفية اتهامه بالتحريض على العنف والعنصرية.

وكانت المحكمة الابتدائية قد حكمت على الشيخ صلاح بالسجن الفعلي النافذ لمدة ثمانية أشهر ثم رفعت الحكم إلى 11شهرا, إلا أن النيابة وفريق الدفاع عن الشيخ صلاح استئنفا على الحكم.