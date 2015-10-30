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رائد صلاح: الحق الإسلامي الفلسطيني بالقدس هو الوحيد والأبدي

30/10/2015

 

قال الشيخ رائد صلاح رئيس الحركة الإسلامية في الأراضي الفلسطينية أن الحق الإسلامي والفلسطيني في المسجد الأقصى والقدس الشريف هو الحق الوحيد والأبدي غير القابل للتنازل.

وأشار صلاح أثناء خطبة الجمعة بمسجد بمدينة حيفا داخل الأراضي المحتلة أن الاحتلال الإسرائيلي يمني نفسه بإقامة هيكله المزعوم على أنقاض المسجد الأقصى المبارك ، مضيفا أن المحتلين توهموا أنهم أنجزوا شوطا كبيرا في سبيل ذلك فجاءت انتفاضة الحجر لتقول لهم أنهم واهمون ثم جاءت انتفاضة الأقصى لتقول لهم أنهم خائبون ثم جاءت انتفاضة القدس لتقول لهم زوالكم قريب بإذن الله .

وأضاف رئيس الحركة الإسلامية داخل الأراضي المحتلة : نحمل بشرى يقينية من رسول الله أن القدس ستكون عاصمة إسلامية لخلافة نوقن أنها على الأبواب.

المصدر : الجزيرة مباشر
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