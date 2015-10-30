رائد صلاح: الحق الإسلامي الفلسطيني بالقدس هو الوحيد والأبدي

قال الشيخ رائد صلاح رئيس الحركة الإسلامية في الأراضي الفلسطينية أن الحق الإسلامي والفلسطيني في المسجد الأقصى والقدس الشريف هو الحق الوحيد والأبدي غير القابل للتنازل.

وأشار صلاح أثناء خطبة الجمعة بمسجد بمدينة حيفا داخل الأراضي المحتلة أن الاحتلال الإسرائيلي يمني نفسه بإقامة هيكله المزعوم على أنقاض المسجد الأقصى المبارك ، مضيفا أن المحتلين توهموا أنهم أنجزوا شوطا كبيرا في سبيل ذلك فجاءت انتفاضة الحجر لتقول لهم أنهم واهمون ثم جاءت انتفاضة الأقصى لتقول لهم أنهم خائبون ثم جاءت انتفاضة القدس لتقول لهم زوالكم قريب بإذن الله .

وأضاف رئيس الحركة الإسلامية داخل الأراضي المحتلة : نحمل بشرى يقينية من رسول الله أن القدس ستكون عاصمة إسلامية لخلافة نوقن أنها على الأبواب.