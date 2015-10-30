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توقف عمليات استعادة الرمادي لسوء الأحوال الجوية

30/10/2015

 توقف العمليات في الرمادي لسوء الطقس

قال المتحدث باسم وزارة الدفاع العراقية العميد "يحيى رسول" إن الجيش أوقف مؤقتا عملية استعادة مدينة الرمادي من قبضة تنظيم “داعش” بسبب سوء الأحوال الجوية.

ونقل عن العميد "يحيى رسول" قوله إن بعض الوحدات واجهت صعوبات عندما ضربت الأمطار الغزيرة عددا من مناطق العراق لليوم الثالث على التوالي، وطلب من الوحدات التزام موقفها لحين تحسن الأحوال الجوية.

وشنت القوات العراقية عملية لاستعادة السيطرة على مدينة الرمادي عاصمة محافظة الأنبار، من تنظيم الدولة الإسلامية في وقت سابق من هذا الشهر في محاولة لفتح ممر لقوات الأمن للتقدم إلى مدينة الموصل شمال العراق.

وسقطت الرمادي في قبضة تنظيم "داعش" في مايو/آيار، بعد أكثر من عام من اشتباكات عنيفة بين المسلحين والجيش ورجال القبائل المحلية.

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