تراجع إنتاج منظمة "أوبك" في أكتوبر

تراجع انتاج أوبك في أكتوبر مقارنة بشهر سبتمبر

أظهر مسح نشرت نتائجه (الجمعة)، أن إنتاج منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) نزل في أكتوبر مقارنة مع الشهر السابق حيث طغى انخفاض إنتاج السعودية والعراق على الزيادة في إمدادات الدول الأفريقية الأعضاء بالمنظمة.

وهبطت إمدادات أوبك في أكتوبر/تشرين الأول إلى 31.64 مليون برميل يوميا من 31.76 مليون برميل يوميا في القراءة المعدلة لشهر سبتمبر، بحسب المسح الذي استند إلى بيانات شحن ومعلومات من مصادر في شركات النفط وأوبك ومستشارين.

وقد بلغ حجم إنتاج السعودية 10.10 مليون برميل يوميا ليظل قريبا من أعلى مستوى لإنتاجها البالغ 10.56 مليون برميل يوميا الذي ضخته في يونيو، وارتفعت صادرات مرافئ العراق الرئيسية في الجنوب معظم فترات شهر أكتوبر، حيث سجلت مستوى قياسيا بلغ 3.1 مليون برميل يوميا في أول 27 يوما من الشهر لكنها تباطأت بعد ذلك بسبب سوء الأحوال الجوية الذي أدى إلى تأخر بعض الشحنات وفقا لبيانات الشحن.