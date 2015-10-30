تراجع إنتاج أوبك بأكتوبر بفعل انخفاض إنتاج السعودية والعراق

مصفاة نفط

تراجع إنتاج منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) في أكتوبر مقارنة مع الشهر السابق حيث طغى انخفاض إنتاج السعودية والعراق على الزيادة في إمدادات الدول الأفريقية الأعضاء بالمنظمة. كما جاء بمسح لرويترز .



وهبطت إمدادات أوبك في أكتوبر إلى 31.64 مليون برميل يوميا من 31.76 مليون برميل يوميا في القراءة المعدلة لشهر سبتمبر بحسب المسح الذي استند إلى بيانات شحن ومعلومات من مصادر في شركات النفط وأوبك ومستشارين.



ومن المحتمل تعديل هذه الأرقام في القراءة النهائية نظرا لتبقى يوم واحد على انتهاء شهر أكتوبر.



وبلغ حجم إنتاج السعودية 10.10 مليون برميل يوميا ليظل قريبا من أعلى مستوى لإنتاجها البالغ 10.56 مليون برميل يوميا الذي ضخته في يونيو الماضي .



وارتفعت صادرات مرافئ العراق الرئيسية في الجنوب معظم فترات شهر أكتوبر حيث سجلت مستوى قياسيا بلغ 3.1 مليون برميل يوميا في أول 27 يوما من الشهر لكنها تباطأت بعد ذلك بسبب سوء الأحوال الجوية الذي أدى إلى تأخر بعض الشحنات وفقا لبيانات الشحن.