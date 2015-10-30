بالفيديو :وصول قارب الموت إلى اليونان بعد وفاة 22 لاجئا

لقي اثنان وعشرون شخصاً بينهم ثلاثة عشر طفلاً حتفهم الليلة الماضية قبالة جزيرتي كاليمنوس ورودوس اليونانيتين، عندما غرق قاربان قادمان من تركيا في بحر إيجه، فيما تم إنقاذ مئة وأربعة وأربعين آخرين.



وقالت الشرطة اليونانية إن أحد القاربين كان يقل نحو مئة وخمسين شخصاً. وتعد المنطقة نقطة العبور الرئيسية للاجئين إلى أوروبا.

وقد وصل إلى شواطئ جزيرة لسبوس قارب مطاطي يحمل عدداً من اللاجئين بينهم نساء وأطفال.

وحمّل رئيس الوزراء اليوناني أليكسيس تسيبراس الاتحاد الأوروبي مسؤولية العجز عن مواجهة أزمة اللاجئين، وقال إن الدول الغربية التي تدخلت عسكرياً في الشرق الأوسط تتحمّل مسؤولية تدفق اللاجئين.