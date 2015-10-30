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باسم يوسف يعلن بالمجان للشركات المنسحبة من رعاية ريهام سعيد

30/10/2015

دشن الإعلامي الساخر باسم يوسف حملة لمطالبة الشركات المعلنة ببرنامج ريهام سعيد سحب رعايتها مقابل عمل إعلان لهم بالمجان عبر حسابه على تويتر والذي يتابعه 5.5 مليون متابع حيث دشن هاشتاج إعلانك عندنا.

وكانت حملة مقاطعة واسعة دشنت من قبل نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي للمنتجات التي ترعى برنامج الإعلامية ريهام سعيد على قناة النهار المصرية بعدما أثارته الحلقة الأخيرة من حالة استياء في الشارع المصري.

حيث سيطرت حالة من الغضب على الجمهور بعد الحلقة التي استضافت فيها سعيد الفتاة الشهيرة بـ "فتاة المول" والتي تعرضت للضرب من رجل داخل مول تجاري بمصر الجديدة كما أظهرت كاميرات المراقبة ، حيث قامت ريهام سعيد وفريق برنامجها بسرقة صور شخصية من هاتف الفتاة أثناء تصويرها مع البرنامج وقامت بعرضها في الحلقة التالية في تشهير واضح بالفتاة .

 

المصدر : الجزيرة مباشر
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