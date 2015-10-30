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الاتحاد الدولي للصحفيين يقرّ خطة دعم الصحفيين في اليمن

30/10/2015
 
شعار الاتحاد الدولي للصحفيين

أقر الاتحاد الدولي للصحفيين خطة عمل لمواجهة الأوضاع الصعبة التي يواجهها الصحفيون في اليمن والعمل على دعمهم.

خاصة بعد مقتل عشرة صحفيين خلال العام الجاري واستمرار خطف ستة عشر آخرين معظمهم في أيدي مليشيا الحوثي وقوات الرئيس المخلوع علي صالح .

وأقر الاجتماع الذي عقد في بروكسيل إطلاق صندوق تضامن مع الصحفيين اليمنيين لجمع تبرعات من الصحفيين ونقاباتهم حول العالم لمساندة احتياجات السلامة الفورية والعلاج للصحفيين اليمنيين.

وأكد أمين عام نقابة الصحفيين اليمنيين مروان دماج تعرض الصحفيين المعتقلين للتعذيب موضحا صعوبة المناخ الذي يعمل في ظله الصحفيون والتهديدات التي يتلقونها.

 

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