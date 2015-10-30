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استشهاد فلسطينيان برصاص الاحتلال والمواجهات تتواصل

30/10/2015

استشهد فلسطينيان في الضفة الغربية المحتلة برصاص قوات الجيش الإسرائيلي، عند حاجز زعترة جنوبي مدينة نابلس بدعوى محاولتهما تنفيذ عملية طعن هناك.  

يأتي ذلك بينما  تتواصل المواجهات بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال في عدد من المدن والقرى الفلسطينية بعد أن شددت إسرائيل القيود على دخول الحرم الإبراهيمي في الخليل إثر دعوات فلسطينية لأداء صلاة الجمعة فيه ودعوات بمسيرات في كافة مدن الضفة.  

وقالت متحدثة باسم الشرطة الإسرائيلية إن فلسطينيين اثنين استخدما دراجة نارية للوصول لنقطة تفتيش إسرائيلية عند تقاطع طرق قرب مستوطنة يهودية خارج نابلس ترجلا وأسرعا باتجاه الجنود بسكاكين، وأوضحت المتحدثة أن المهاجمين أصابا شرطيا بجروح طفيفة قبل أن تطلق شرطية عليهما الرصاص . 

وفي حادث آخر قالت الشرطة ومسعفون إن رجال أمن أطلقوا الرصاص وأصابوا فلسطينيا بجروح بالغة بعدما نفذ هجوما بسكاكين عند محطة ترام قرب البلدة القديمة بالقدس.

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