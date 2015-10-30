استشهاد رضيع فلسطيني اختناقا بغاز مسيل للدموع

أعلن متحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية أن طفلا فلسطينيا في شهره الثامن توفي مساء الجمعة اختناقا بسبب الغاز المسيل للدموع الذي أطلقه الجيش الإسرائيلي قرب منزل عائلته في بيت لحم بالضفة الغربية المحتلة.

وقال المتحدث إن الطفل رمضان ثوابتة استنشق الغاز الذي انتشر في منزل عائلته بعد أن أطلق الجيش الإسرائيلي قنابل مسيلة للدموع خلال صدامات مع فلسطينيين كانوا يرشقون الحجارة.

يعد الرضيع ثالث شهيد فلسطيني الجمعة بعد أن استشهد فلسطينيان في الضفة الغربية المحتلة برصاص قوات الجيش الإسرائيلي، عند حاجز زعترة جنوبي مدينة نابلس بدعوى محاولتهما تنفيذ عملية طعن هناك.

يأتي ذلك بينما تتواصل المواجهات بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال في عدد من المدن والقرى الفلسطينية بعد أن شددت إسرائيل القيود على دخول الحرم الإبراهيمي في الخليل إثر دعوات فلسطينية لأداء صلاة الجمعة فيه ودعوات بمسيرات في كافة مدن الضفة.

وقالت متحدثة باسم الشرطة الإسرائيلية إن فلسطينيين اثنين استخدما دراجة نارية للوصول لنقطة تفتيش إسرائيلية عند تقاطع طرق قرب مستوطنة يهودية خارج نابلس ترجلا وأسرعا باتجاه الجنود بسكاكين، وأوضحت المتحدثة أن المهاجمين أصابا شرطيا بجروح طفيفة قبل أن تطلق شرطية عليهما الرصاص .

وفي حادث آخر قالت الشرطة ومسعفون إن رجال أمن أطلقوا الرصاص وأصابوا فلسطينيا بجروح بالغة بعدما نفذ هجوما بسكاكين عند محطة ترام قرب البلدة القديمة بالقدس.