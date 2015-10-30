إعصار قوي يتجه نحو اليمن وعمان ليل الاثنين

اعصار يضرب بعض المدن _ أرشيف

حذرت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية التابعة للأمم المتحدة الجمعة من "إعصار قوي" يتجه نحو سلطنة عمان واليمن حيث يمكن أن يضرب بقوة مصحوبا بأمطار غزيرة قد تؤدي إلى انزلاقات في التربة.

وقالت المنظمة إن العاصفة التي أطلق عليها اسم " تشابالا " ستبدأ من بحر العرب، ومن المتوقع أن تصل إلى شمال اليمن وساحل سلطنة عمان المجاورة منتصف ليل الاثنين.

وقالت المتحدثة باسم المنظمة كلير نوليس في تصريحات صحفية إن "الأعاصير المدارية نادرة للغاية في شبه الجزيرة العربية"، مضيفة أن هذه العاصفة قد تكون الأولى من نوعها التي تضرب اليمن.

ويصل الإعصار في وقت يرزح فيه اليمن تحت وطأة نزاع أودى بنحو خمسة الآف شخص منذ مارس الماضي.

وأضافت نوليس "نأمل أن يكون الأثر الأنساني (لتشابالا) في اليمن محدودا"، ووصفت المنظمة تشابالا بأنها "عاصفة إعصار شديدة للغاية".