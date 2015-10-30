البث الحي
منوعات

أسهم أوروبا تسجل أفضل أداء شهري في 6 سنوات

30/10/2015

 

الأسهم الأوروبية تسجل أعلى مستوياتها الشهرية في 6 سنوات

سجلت الأسهم الأوروبية أفضل أداء شهري لها في أكثر من ست سنوات مدعومة بمكاسب أسهم صناعة السيارات وصناعة الطائرات في الوقت الذي راهن فيه المستثمرون أيضا على مزيد من التيسير للسياسات النقدية في منطقة اليورو. 

وارتفع المؤشر يوروفرست 300 لأسهم الشركات الأوروبية الكبرى بنحو ثمانية في المئة خلال شهر أكتوبر بأكمله مسجلا أفضل أداء له منذ يوليو تموز 2009، فيما ارتفع المؤشر يورو ستوكس 50 للأسهم القيادية في منطقة اليورو 0.1 بالمئة كما زاد المؤشر الألماني داكس 0.5 بالمئة.

وواصل بعض المستثمرين شراء الأسهم بدعم من مؤشرات السوق على أن البنك المركزي الأوروبي سيشرع في مزيد من الإجراءات لتنشيط الأعمال والتجارة في أوروبا.

 

 

المزيد من منوعات

ألمانيا.. شرطي يعتدي على مسنة ويسقطها أرضا (فيديو)

ظل الشرطي يركل الدراجة إلى أن وقعت السيدة أرضا (مواقع التواصل)

ليس بموجب معاملة تفضيلية.. الملكة إليزابيث ستتلقى لقاح فايزر بالتزامن مع بداية طرحه في بريطانيا

اليزابيث الثانية ملكة انجلترا (رويترز)

لأول مرة.. توصية أمريكية بارتداء الكمامة حتى داخل المنازل

الرئيس المنتخب جو بايدن قال إنه ينوي أن يطلب من الأمريكيين وضع كِمامات لمدة 100 يوم (غيتي)

النواب الأمريكي يلغي تجريم القنب الهندي

نبتة القنب الهندي (رويترز)
الأكثر قراءة

مقال بواشنطن بوست: سقوط قناع الوسطية الذي يرتديه ماكرون

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (رويترز)

ماكرون يرد على أردوغان بعد قوله إنه يتمنى أن تتخلص فرنسا منه

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والرئيس التركي رجب طيب أردوغان (غيتي)

يمر بقارتين وبحرين و5 دول.. انطلاق أول قطار تصدير من تركيا إلى الصين (فيديو)

القطار سيقطع مسافة 8 آلاف و692 كيلو مترا (تويتر)

نائب مرشد الإخوان يتحدث للجزيرة مباشر عن احتمالات التغيير في المنطقة مع إدارة بايدن (فيديو)

إبراهيم منير نائب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين (الجزيرة)