أسهم أوروبا تسجل أفضل أداء شهري في 6 سنوات

الأسهم الأوروبية تسجل أعلى مستوياتها الشهرية في 6 سنوات

سجلت الأسهم الأوروبية أفضل أداء شهري لها في أكثر من ست سنوات مدعومة بمكاسب أسهم صناعة السيارات وصناعة الطائرات في الوقت الذي راهن فيه المستثمرون أيضا على مزيد من التيسير للسياسات النقدية في منطقة اليورو.

وارتفع المؤشر يوروفرست 300 لأسهم الشركات الأوروبية الكبرى بنحو ثمانية في المئة خلال شهر أكتوبر بأكمله مسجلا أفضل أداء له منذ يوليو تموز 2009، فيما ارتفع المؤشر يورو ستوكس 50 للأسهم القيادية في منطقة اليورو 0.1 بالمئة كما زاد المؤشر الألماني داكس 0.5 بالمئة.

وواصل بعض المستثمرين شراء الأسهم بدعم من مؤشرات السوق على أن البنك المركزي الأوروبي سيشرع في مزيد من الإجراءات لتنشيط الأعمال والتجارة في أوروبا.