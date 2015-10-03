وقفة احتجاجية لنشطاء سوريين في لندن تنديدا بالقصف الروسي

نظم العشرات من نشطاء الجالية السورية والعربية وقفة احتجاجية أمام السفارة الروسية بالعاصمة البريطانية لندن السبت تنديدا بالقصف الروسي على سوريا.

ورفع المحتجون خلال الوقفة علم الثورة السورية وصور الأطفال الذين قتلوا جراء الغارات الروسية الأخيرة على عدة مناطق سورية , كما ردد المتظاهرون هتافات مناهضة لبشار الأسد والرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وعبر المحتجون خلال لقاء خاص مع "الجزيرة مباشر" عن غضبهم من التدخل الروسي، كما طالبوا الرئيس الروسي بعدم التدخل في سوريا والكف عن قتل المدنيين السوريين.

واتهم المحتجون الرئيس الأمريكي باراك أوباما بالصمت حيال التدخل الروسي, وأشاروا إلى أن التدخل الروسي استهدف الأطفال والنساء السوريين وليس تنظيم الدولة الإسلامية, مشيرين إلى أن معاقل التنظيم تبعد حوالى 150كم عن الأماكن التي استهدفتها الطائرات الروسية, وهو ما يدل حسب قولهم على أن روسيا تستهدف المعارضة حفاظا على نظام بشار الأسد.

وأضاف المتظاهرون إلى أنهم يقومون بتقديم تقارير للحكومة البريطانية بشأن الأوضاع فى سوريا ولم يتلقوا ردا حتى الآن.