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نشطاء يكتبون "قصص حنين" في #ماذا_تقول_للشتاء

3/10/2015

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كتب نشطاء موقع تويتر ما يشبه "قصة حنين" واشتياق لفصل الشتاء الذي يدق الأبواب عبر هاشتاج #ماذا_تقول_للشتاء، في الوقت الذي دعا فيه آخرون أن يرفق الله  باللاجئين والمشردين من أوطانهم.

يوميات مواطن يمني ‏@gulfarabs 

ارفق يا رب باللاجئين من أبناء المسلمين الذين لا يستطيعون شراء ملابس شتوية

ارحم بهم في الوقت الذي لا يرحم.

خالد حمد الرشيدي . ‏@khaildhammad 

اللهم الطف بمن ليس لديه حيلة ولا قوة في ملبسه ومسكنه حيث يعتريه البرد القارس ويؤذيه صغارا كانوا أم كبارا، رحمتك يا رب.

Haleeeema610 ‏@HalimaTurabi

أسرع .. وحشتني سرعة استجابة الدعاء في المطر

مناير ‏@mnayeral___ 

كل الحكاية اشتقت لك

زهرة التوليب ‏@Folwer_tulip

ما أروع طول ليلك للقيام

 والاختلاء مع الله سبحانه

والبوح بما في القلب لرب كريم رحيم

وما اجمل قصر نهارك للصيام

فَـرح ‏@_fr789 

الشتاء ربيع المؤمن يقصر نهاره فيصومه ويطول ليله فيقومه

ALI ELSHAZLY  ‏@ENGMORO 

أنا أريدك تتطول لو  تستطيع تدخلنا العصر الجليدي ونحن سنشجعك

HouSsem DoUs ‏@DousHossem 

رائحة المطر والأجواء التي تطغى في المكان لها مفعول مُهدئ للأعصاب إذ تُحسن المزاج وتساعد على التفكير بأريحية.

الهلاليMالالماني7 ‏@alhilaley93 

الله يعطينا خيره

يكفينا شره

الله يكون بعون المشردين من أوطانهم

كازانوفا  ‏@Eeer2reeE 

حضورك يذكرني بطفولتي.

وبرائحة المطر.

ومعطف على جسدي البارد وشال يحيط رقبتي

والهواء المتصاعد من أنفاسي

أنت قصة حنين

مناقص وممارس ‏@altaeraltaer

ما أطول ليلك على المغتربين، ليل الشتاء يزيد وحشة الغربة وحشة

عبدالعزيز الرحمه ‏@iAbdulaziz_Ar 

يا رب رحماك بمن لا فرش لديهم ولا مأوى عندهم .. فراشهم الأرض وغطائهم السماء أنت أرحم بهم فاكسوهم وأرزقهم وأصلح حالهم

المصدر : الجزيرة مباشر
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