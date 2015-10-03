نشطاء يكتبون "قصص حنين" في #ماذا_تقول_للشتاء

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كتب نشطاء موقع تويتر ما يشبه "قصة حنين" واشتياق لفصل الشتاء الذي يدق الأبواب عبر هاشتاج #ماذا_تقول_للشتاء، في الوقت الذي دعا فيه آخرون أن يرفق الله باللاجئين والمشردين من أوطانهم.

يوميات مواطن يمني ‏@gulfarabs

ارفق يا رب باللاجئين من أبناء المسلمين الذين لا يستطيعون شراء ملابس شتوية

ارحم بهم في الوقت الذي لا يرحم.

خالد حمد الرشيدي . ‏@khaildhammad

اللهم الطف بمن ليس لديه حيلة ولا قوة في ملبسه ومسكنه حيث يعتريه البرد القارس ويؤذيه صغارا كانوا أم كبارا، رحمتك يا رب.

Haleeeema610 ‏@HalimaTurabi

أسرع .. وحشتني سرعة استجابة الدعاء في المطر

مناير ‏@mnayeral___

كل الحكاية اشتقت لك

زهرة التوليب ‏@Folwer_tulip

ما أروع طول ليلك للقيام

والاختلاء مع الله سبحانه

والبوح بما في القلب لرب كريم رحيم

وما اجمل قصر نهارك للصيام

فَـرح ‏@_fr789

الشتاء ربيع المؤمن يقصر نهاره فيصومه ويطول ليله فيقومه

ALI ELSHAZLY ‏@ENGMORO

أنا أريدك تتطول لو تستطيع تدخلنا العصر الجليدي ونحن سنشجعك

HouSsem DoUs ‏@DousHossem

رائحة المطر والأجواء التي تطغى في المكان لها مفعول مُهدئ للأعصاب إذ تُحسن المزاج وتساعد على التفكير بأريحية.

الهلاليMالالماني7 ‏@alhilaley93

الله يعطينا خيره

يكفينا شره

الله يكون بعون المشردين من أوطانهم

كازانوفا ‏@Eeer2reeE

حضورك يذكرني بطفولتي.

وبرائحة المطر.

ومعطف على جسدي البارد وشال يحيط رقبتي

والهواء المتصاعد من أنفاسي

أنت قصة حنين

مناقص وممارس ‏@altaeraltaer

ما أطول ليلك على المغتربين، ليل الشتاء يزيد وحشة الغربة وحشة

عبدالعزيز الرحمه ‏@iAbdulaziz_Ar

يا رب رحماك بمن لا فرش لديهم ولا مأوى عندهم .. فراشهم الأرض وغطائهم السماء أنت أرحم بهم فاكسوهم وأرزقهم وأصلح حالهم