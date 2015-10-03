نشطاء يكتبون "قصص حنين" في #ماذا_تقول_للشتاء

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كتب نشطاء موقع تويتر ما يشبه "قصة حنين" واشتياق لفصل الشتاء الذي يدق الأبواب عبر هاشتاج #ماذا_تقول_للشتاء، في الوقت الذي دعا فيه آخرون أن يرفق الله باللاجئين والمشردين من أوطانهم.
يوميات مواطن يمني @gulfarabs
ارفق يا رب باللاجئين من أبناء المسلمين الذين لا يستطيعون شراء ملابس شتوية
ارحم بهم في الوقت الذي لا يرحم.
خالد حمد الرشيدي . @khaildhammad
اللهم الطف بمن ليس لديه حيلة ولا قوة في ملبسه ومسكنه حيث يعتريه البرد القارس ويؤذيه صغارا كانوا أم كبارا، رحمتك يا رب.
Haleeeema610 @HalimaTurabi
أسرع .. وحشتني سرعة استجابة الدعاء في المطر
مناير @mnayeral___
كل الحكاية اشتقت لك
زهرة التوليب @Folwer_tulip
ما أروع طول ليلك للقيام
والاختلاء مع الله سبحانه
والبوح بما في القلب لرب كريم رحيم
وما اجمل قصر نهارك للصيام
فَـرح @_fr789
الشتاء ربيع المؤمن يقصر نهاره فيصومه ويطول ليله فيقومه
ALI ELSHAZLY @ENGMORO
أنا أريدك تتطول لو تستطيع تدخلنا العصر الجليدي ونحن سنشجعك
HouSsem DoUs @DousHossem
رائحة المطر والأجواء التي تطغى في المكان لها مفعول مُهدئ للأعصاب إذ تُحسن المزاج وتساعد على التفكير بأريحية.
الهلاليMالالماني7 @alhilaley93
الله يعطينا خيره
يكفينا شره
الله يكون بعون المشردين من أوطانهم
كازانوفا @Eeer2reeE
حضورك يذكرني بطفولتي.
وبرائحة المطر.
ومعطف على جسدي البارد وشال يحيط رقبتي
والهواء المتصاعد من أنفاسي
أنت قصة حنين
مناقص وممارس @altaeraltaer
ما أطول ليلك على المغتربين، ليل الشتاء يزيد وحشة الغربة وحشة
عبدالعزيز الرحمه @iAbdulaziz_Ar
يا رب رحماك بمن لا فرش لديهم ولا مأوى عندهم .. فراشهم الأرض وغطائهم السماء أنت أرحم بهم فاكسوهم وأرزقهم وأصلح حالهم