موسكو: الضربات أرغمت 600 مسلح على الفرار وبريطانيا ترد

وزير الدفاع البريطاني مايكل فالون- الفرنسية

أعلنت روسيا اليوم (السبت) أن ضرباتها الجوية في سوريا التي بدأتها الأربعاء أثارت "الذعر" لدى تنظيم الدولة الإسلامية، وأرغمت 600 من عناصره على ترك مواقعهم.

وقال مسؤول كبير في رئاسة الأركان الروسية، الجنرال أندريه كارتا بولوف "لقد نجحنا في خفض القدرات العسكرية للإرهابيين إلى حد كبير، لقد بدأ الذعر ينتابهم وسجلت حالات فرار في صفوفهم", مضيفا أن حوالى 600 مسلح من تنظيم الدولة الإسلامية "غادروا مواقعهم ويحاولون الفرار إلى أوروبا".

من جانبه، صرح وزير الدفاع البريطاني مايكل فالون السبت أن واحدة فقط من كل عشرين ضربة لسلاح الجو الروسي في سوريا تستهدف مقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية.

وقال فالون في تصريحات صحفية إن الاستخبارات البريطانية لاحظت أن خمسة بالمئة من الضربات الروسية استهدفت مقاتلي تنظيم الدولة، وأن معظم الغارات قتلت مدنيين واستهدفت ما سماها "المعارضة المعتدلة" لنظام بشار الأسد.

وأضاف أن التدخل الروسي أدى إلى مزيد من "تعقيد" الوضع.

وتابع "نقوم بتحليل المواقع التي تجري فيها الضربات كل صباح, لافتا إلى أن معظمها ليس ضد تنظيم الدولة الإسلامية.

وقال الوزير البريطاني إن "العناصر المتوفرة لدينا تؤكد أنهم يطلقون الذخائر غير الموجهة على قطاعات يرتادها مدنيون مما يؤدي إلى مقتل مدنيين وإنهم يطلقون ذخائر على قوات الجيش السوري الحر الذي يقاتل الأسد", مضيفا أن روسيا "تدعم الأسد وتطيل المعاناة".