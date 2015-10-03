معرض صور للتعريف بتاريخ القمع في تونس

أقام مكتب المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب بتونس معرض صور تروي قصصا لأشخاص تونسيين ناضلوا وتعرضوا للتعذيب على مدار 60 عاما.

وقالت منسقة المشاريع بالمنظمة العربية "امتياز بليلي" إن معرض الصور افتتح لاول مرة في مايو 2013 وأن هذا المعرض هو الافتتاح الثاني له بدار الكتب الوطنية، ويهدف الى تعريف المجتمع بتاريخ القمع في تونس.

وأضافت امتياز بليلي للجزيرة مباشر إن المنظمة العربية لمناهضة التعذيب تعتمد في برنامجها على ثلاث مراحل، تتضمن الإصلاحات التشريعية، إضافة إلى المساندة الاجتماعية والقانونية.

وأشارت منسقة المشاريع بالمنظمة العربية إلى أن المعرض يضم نحو 34 لوحة لأشخاص عانوا من اضطهاد الأنظمة السياسية المتعاقبة في البلاد.