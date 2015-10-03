فصائل فلسطينية ترحب بعملية القدس

لقطات من الهجوم على المستوطنين

رحبت فصائل المقاومة الفلسطينية بعملية الطعن وإطلاق النار على مستوطنين إسرائيليين في مدينة القدس، والتي أسفرت عن مقتل شخصين وإصابة اثنين آخرين. ووصفت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" العملية بالبطولية المباركة.

ووصف الناطق باسم الحركة "حسام بدران" في تصريح صحفي، العملية بالبطولية التي تضاف إلى سلسلة أعمال المقاومة المتصاعدة بالضفة.

وقال بدران إن عملية القدس تؤكد على أن الشعب الفلسطيني لن يسلم بإجراءات الاحتلال في القدس المحتلة والمسجد الأقصى.

وشدد على دعم ومساندة ومباركة حركة حماس لكل عمل مقاوم يستهدف جنود الاحتلال ومستوطنيه.

ووصفت حركة الجهاد الإسلامي العملية ب"التصعيد النوعي للعمل المقاوم ضد الاحتلال رداً على جرائمه في الضفة والقدس".

وقالت سرايا القدس، الذراع العسكري لحركة الجهاد، إن العملية رد طبيعي على استمرار العدوان، واعتبرت أن المقدسات خط أحمر "سيشعل تجاوزه الأرض نارا تحت أقدام المحتلين".

وكان الاحتلال الإسرائيلي قد أفادت في وقت سابق بمقتل شخصين وإصابة 2 آخرين جراء عملية طعن وإطلاق نار في البلدة القديمة بالقدس، فيما أفاد مراسل الجزيرة باستشهاد منفذ العملية، ويدعى "مهند حلبى" إثر إطلاق النار عليه من قبل قوات الاحتلال.

وتداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي تدوينات كتبها منفذ العملية في حسابه الشخصي على موقع "فيسبوك" دعا خلالها إلى اندلاع انتفاضة ثالثة للدفاع عن المسجد الأقصى.