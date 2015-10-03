غرامة مالية لكل من يرمي عقب سيجارة في الشارع في فرنسا

غرامة 68 يورو على كل من يرمي عقب سيجارة في فرنسا – أرشيفية

قررت السلطات في العاصمة الفرنسية باريس فرض غرامة على كل من يرمي عقب سيجارة في الشارع، ويبلغ مقدار هذه الغرامة 68 يورو ( 75 دولارا) ، وحسب الإحصائات الرسمية يجمع عمال النظافة في فرنسا سنويا 350 طناً من أعقاب السجائر.

وجاء في بيان رسمي فرنسي أن أعقاب السجائر، إضافة إلى تشويهها منظر الشارع، تلوث البيئة لاحتوائها على مواد سامة تتسرب الى المياه الجوفية.

ورغم فرض الحكومة الفرنسية حظرا على التدخين في الأماكن العامة منذ عام 2006 إلا أن أعداد المدخنين في الشوارع الفرنسية في ازدياد, وكذلك إلقاؤهم لأعقاب السجائر بها.