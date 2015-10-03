سيف عبدالفتاح: رئيس جامعة القاهرة "فسل" يزور لخدمة الانقلاب

سيف الدين عبد الفتاح – الجزيرة مباشر

قال الدكتور سيف الدين عبد الفتاح، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن قرار فصله من الجامعة -إن صح- يأتي ضمن المضايقات التي تعرض لها منذ أن أعلن على شاشة الفضائية المصرية أن ما حدث في الثالث من يوليو عام 2013 هو انقلاب عسكري مكتمل الأركان.

وأضاف عبد الفتاح ،في تصريحات خاصة لموقع الجزيرة مباشر، أنه لا يعترف برئيس جامعة القاهرة، الدكتور جابر نصار، لأنه قبل أن يكون رئيسا للجامعة كان وكيلا لكلية الحقوق، "وهو لا يعرف عن الحق شيئا" على حد قوله.

وأكد أستاذ العلوم السياسية أنه طلب من محاميه اتخاذ كافة الإجراءات القانونية لاتهام جابر نصار بالتزوير في وقائع سابقة بمجلس إدارة الجامعة، مؤكدا أن الأخير يعمل على تزوير أي شيء من أجل خدمة الانقلاب العسكري، حسب تعبيره.

وأشار عبد الفتاح إلى أن قرار إيقافه عن العمل لم يسلم له رغم طلبه عدة مرات عبر محاميه.

واختتم عبدالفتاح تصريحاته بالقول إن "هذا الفسل" في إشارة إلى رئيس جامعة القاهرة، قد فصل الدكتور حسن الشافعي رئيس مجمع اللغة العربية وعضو هيئة كبار العلماء، وأنه يفتخر بانضمامه للدكتور الشافعي ويعتبر ذلك وساما على صدره.

يذكر أن جامعة القاهرة برئاسة الدكتور جابر نصار قررت فصل الدكتور سيف الدين عبد الفتاح، أستاذ العلوم السياسية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية فصلا نهائياً وذلك بحجة تغيبه وانقطاعه عن العمل بالجامعة.

وكان سيف الدين عبد الفتاح، يعمل مستشارا للرئيس المعزول محمد مرسي، إلا أنه قدم استقالته في اليوم الذي عرف إعلاميا بـ "أحداث الاتحادية" في ديسمبر 2012، إضافة إلى كونه أستاذاً بقسم العلوم السياسية، بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، بجامعة القاهرة ومستشاراً أكاديمياً للمعهد العالمي للفكر الإسلامي، في القاهرة، كما يشغل منصب عضو هيئة التدريس بجامعة العلوم الإسلامية والاجتماعية بمدينة ليسبرغ بولاية فرجينيا الأميركية، ويعد من أبرز معارضي الانقلاب العسكري في مصر، ويقيم الآن في تركيا.