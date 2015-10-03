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رأي جمهور صفحات"الجزيرة مباشر"حول سفر البنات للخارج

3/10/2015
 تفاعل قراء صفحات "الجزيرة مباشر" على مواقع التواصل الإجتماعي مع  النافذة الصباحية اليوم و التي تناولت  موضوع سفر البنات العربيات إلى خارج بلادهم و المشاكل التي تواجهه بعيدا عن أسرهم ، و كيف تعاملن معها .

هذا و قد جاءت تعليقات جمهور الصفحة بين مؤيدة و معارضة أو متحفظة بشروط على سفر البنات للخارج و أبدى كل فريق اسبابه التي تدعم رأيه ، و هذه عينة من آراء جمهورنا العزيز حول الموضوع .

 

هل توافق على سفر ابنتك للخارج؟

فيس بوك:

Ziad Al Amna

أوافق لأن في بلاد الغرب لا يوجد شباب تلاحق البنت.. ولا يوجد أناس تأكل لحمها في الغيبة والنميمة ولا يوجد خوف من غربة البنت إذا كانت مثقفة متعلمة متمكنة من نفسها راشدة . وأيضا هناك المعاملة أفضل بكثير من الدول العربية!
ياسمين الشام
أخشى على بنتي في بلدي .. فما بالكم سفرها للخارج
Mamdouh Nageb

لا أوافق على غربة أهل بيتي ….
Abdelkader Makrat

أنا لا أوافق على سفر البنات المسلمات المؤمنات المتحجبات مستقبل الأمة على فكرة أنا
عايش في بلاد الكفر حوالي 26 سنة هم ينظرون الى النساء اكثر شهوة منا

Salma Amiri

أوافق .. لأضمن لها العيش الكريم في بلد تصون كرامتها وتقدر مؤهلاتها مع احترامها لدينها
 
Zakaria Omar Furaley

ليس هناك مانع يمنع من سفرها السفر هذه الأيام .. ليس فيه تعب ولا مشقة وثقتي في أهل بيتي كثقتي في نفسي.. اختلف الزمن واختلفت العادات والتقاليد.. لا مانع بوجهة نظري ذهابها للتعليم واغترابها بشرط وجود من يعونها ويهتم بها من الأهل.
عبدالعزيز ابوعبدالله
لا أسمح لأنها عرضي وليس لها في الخارج نفع .. بعكس وجودها في بلدها فهن القوارير وأي دعوة من هذا القبيل إنما فساد للأم التي هي أصل المجتمع
هشام حسين
لا ودون تردد .. وطن نحميه فيحمينا خير من وطن يجور علينا ويتهمنا بالجور


عبد الباقي شاليش
أوافق على سفر بنتي .. في حالة انعدام المقابر في بلدي

Mustapha Ali
أنا لا أوافق إلا إذا كانت مع زوجها أو أحد من عائلتها
 

تويتر:

Hany salah Omar‏@HanyOmar18 
ما رأيته في بريطانيا من بعض البنات المبتعثات للدراسة مخجل ومرعب . لذا لا أوافق

رهيف ‏@3arabika2 
كلا، لا يحل لامرأة أن تسافر من دون محرم ,

 اللهم رضاك والجنه ‏@abalushi77 
البنت العاقلة تكون عاقلة وشريفه في بيت أهلها وفي الخارج. .. واللي ما يثق في تربيته لبنته أصلا حتى ما يوافق تدخل جامعه جنب بيتهم

الصارم البتار ‏@Police_2014 
مكانها المطبخ وبيت زوجها لا أكثر

ابو شهاب جميل ‏@go13790 
لا أسمح بسفر البنت إلى الخارج بدون محرم.. ما فائدة العلم في معصية الله ورسول؟ لو فكرت البنت أو أبوها أن الأعمار بيد الله ما عصت ربها

Ibtissem Nedjma B ‏@IbtissemBrahimi 
أحسنوا تربية أولادكم ولا حرج في السفر

 
تعليقات عبر إنستجرام:

Zeena.s.90

معاناة وألم رهيب البعد عن الأهل ..والوحدة بتصهر القلب بطريقة كيميائية رهيبة

Knodah1

والله اللي بيعيش بالدول الأجنبية بيرجع لدينو أكثر وهو ممنوع تعيش البنت بدون محرم …

 Abdelrahman_nahdawy

بالنسبة لي فيها مشاكل وبتخسر البنت كثير أشياء وأهلها بيخسروا معها ..


 

المصدر : الجزيرة مباشر
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