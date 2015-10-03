رأي جمهور صفحات"الجزيرة مباشر"حول سفر البنات للخارج

هذا و قد جاءت تعليقات جمهور الصفحة بين مؤيدة و معارضة أو متحفظة بشروط على سفر البنات للخارج و أبدى كل فريق اسبابه التي تدعم رأيه ، و هذه عينة من آراء جمهورنا العزيز حول الموضوع .
هل توافق على سفر ابنتك للخارج؟
فيس بوك:
Ziad Al Amna
أوافق لأن في بلاد الغرب لا يوجد شباب تلاحق البنت.. ولا يوجد أناس تأكل لحمها في الغيبة والنميمة ولا يوجد خوف من غربة البنت إذا كانت مثقفة متعلمة متمكنة من نفسها راشدة . وأيضا هناك المعاملة أفضل بكثير من الدول العربية!
ياسمين الشام
أخشى على بنتي في بلدي .. فما بالكم سفرها للخارج
Mamdouh Nageb
لا أوافق على غربة أهل بيتي ….
Abdelkader Makrat
أنا لا أوافق على سفر البنات المسلمات المؤمنات المتحجبات مستقبل الأمة على فكرة أنا
عايش في بلاد الكفر حوالي 26 سنة هم ينظرون الى النساء اكثر شهوة منا
Salma Amiri
أوافق .. لأضمن لها العيش الكريم في بلد تصون كرامتها وتقدر مؤهلاتها مع احترامها لدينها
Zakaria Omar Furaley
ليس هناك مانع يمنع من سفرها السفر هذه الأيام .. ليس فيه تعب ولا مشقة وثقتي في أهل بيتي كثقتي في نفسي.. اختلف الزمن واختلفت العادات والتقاليد.. لا مانع بوجهة نظري ذهابها للتعليم واغترابها بشرط وجود من يعونها ويهتم بها من الأهل.
عبدالعزيز ابوعبدالله
لا أسمح لأنها عرضي وليس لها في الخارج نفع .. بعكس وجودها في بلدها فهن القوارير وأي دعوة من هذا القبيل إنما فساد للأم التي هي أصل المجتمع
هشام حسين
لا ودون تردد .. وطن نحميه فيحمينا خير من وطن يجور علينا ويتهمنا بالجور
عبد الباقي شاليش
أوافق على سفر بنتي .. في حالة انعدام المقابر في بلدي
Mustapha Ali
أنا لا أوافق إلا إذا كانت مع زوجها أو أحد من عائلتها
تويتر:
Hany salah Omar@HanyOmar18
ما رأيته في بريطانيا من بعض البنات المبتعثات للدراسة مخجل ومرعب . لذا لا أوافق
رهيف @3arabika2
كلا، لا يحل لامرأة أن تسافر من دون محرم ,
اللهم رضاك والجنه @abalushi77
البنت العاقلة تكون عاقلة وشريفه في بيت أهلها وفي الخارج. .. واللي ما يثق في تربيته لبنته أصلا حتى ما يوافق تدخل جامعه جنب بيتهم
الصارم البتار @Police_2014
مكانها المطبخ وبيت زوجها لا أكثر
ابو شهاب جميل @go13790
لا أسمح بسفر البنت إلى الخارج بدون محرم.. ما فائدة العلم في معصية الله ورسول؟ لو فكرت البنت أو أبوها أن الأعمار بيد الله ما عصت ربها
Ibtissem Nedjma B @IbtissemBrahimi
أحسنوا تربية أولادكم ولا حرج في السفر
تعليقات عبر إنستجرام:
Zeena.s.90
معاناة وألم رهيب البعد عن الأهل ..والوحدة بتصهر القلب بطريقة كيميائية رهيبة
Knodah1
والله اللي بيعيش بالدول الأجنبية بيرجع لدينو أكثر وهو ممنوع تعيش البنت بدون محرم …
Abdelrahman_nahdawy
بالنسبة لي فيها مشاكل وبتخسر البنت كثير أشياء وأهلها بيخسروا معها ..