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دب أسود يقتل امرأة أمريكية ثمانينية كانت تطعم صغاره !!

3/10/2015
الدب الأسود الذي قتل إمرأة أمريكة "رويترز"

قالت السلطات الأمريكية إن امرأة تبلغ من العمر 85 عاما من ولاية مونتانا توفيت بسبب جروح أصيبت بها في هجوم نادر لدب أسود خارج منزلها الريفي حيث كانت تطعم صغار الدببة بالمخالفة لقانون الولاية.

وقال ديف ليب قائد شرطة مقاطعة فلاتهيد يوم الجمعة إن المرأة توفيت أمس الخميس في مستشفى بمدينة كاليسبيل بسبب جروح أصيبت بها في الهجوم الذي حدث مساء الأحد.

وتسعى إدارات الحياة البرية والأسماك والمتنزهات للإمساك بالدب الذي هاجم المرأة. وفي وقت سابق من الأسبوع الماضي رصد حراس دبين أحدها ذكر والآخر أنثى في أملاك السيدة قرب بحيرة غربي كاليسبيل بشمال غرب الولاية.

وقتل الدبان بشكل رحيم بعد أن اكتشف أن المرأة المسنة وربما سكان آخرون في المنطقة كانوا يطعمونهما بذور عباد الشمس.

 

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