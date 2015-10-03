جنات الملوح.. فتاة عراقية تستخدم قدمها اليمنى في الرسم

جنات الملوح ..فتاة عراقية عمرها 14 عاما، لا تستخدم سوى قدمها اليمنى بسبب إصابتها بضمور في العضلات وتقوس في الظهر وشلل في رجلها اليسرى.

تهوى جنات الرسم وكتابة الشعر مستخدمة لذلك قدمها الوحيدة المتبقية من أطرافها الأربعة. تقول: "منذ أن كان عمري خمس سنوات، تعلمت من والدتي وشقيقتي الرسم والقراءة، وبعد فترة تطورت رسوماتي إلى أن شاركت بأحد معارض الرسم وحصلت على شهادة تقدير".

ورغم إعاقتها إلا أنها تحرص على متابعة كل ما يدور حولها، حيث تمتلك حسابات على كافة مواقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك– انستغرام – تويتر).

تقول والدة جنات إن ابنتها تشارك في العديد من المعارض والمهرجانات التي تنظمها بعض المؤسسات داخل العراق، كما تحب التواصل مع كافة الأشخاص والسفر، وتهتم بالنازحين العراقيين، لذلك تجسد معظم لوحاتها معاناتهم.