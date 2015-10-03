جامعة القاهرة تفصل سيف الدين عبد الفتاح نهائياً

دكتور سيف الدين عبد الفتاح – الجزيرة مباشر

قال رئيس جامعة القاهرة، الدكتور جابر نصار، إن الجامعة قررت فصل الدكتور سيف الدين عبد الفتاح، أستاذ العلوم السياسية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية فصلا نهائياً وذلك لتغيبه وانقطاعه عن العمل بالجامعة.

وأضاف نصار في تصريحات لوسائل إعلام مصرية أن الكلية أرسلت إلى عبد الفتاح مذكرة تفيد بانقطاعه عن العمل، وتجاوزه فترة الغياب المنصوص عليها وفقا لقانون تنظيم الجامعات، والذي ينص على فصل أي عضو من هيئة التدريس يتغيب عن العمل لمدة شهر متواصل.

ووفقًا لقانون تنظيم الجامعات المصرية، تنص المادة (117) من القانون الصادر برقم (49) لسنة 1972 "يعتبر عضو هيئة التدريس مستقيلاً إذا انقطع عن عمله أكثر من شهر بدون إذن".

وكان سيف الدين عبد الفتاح، يعمل مستشارا للرئيس المعزول محمد مرسي، إلا أنه قدم استقالته في اليوم الذي عرف إعلاميا بـ "أحداث الاتحادية"، إضافة إلى كونه أستاذاً بقسم العلوم السياسية، بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، بجامعة القاهرة ومستشاراً أكاديمياً للمعهد العالمي للفكر الإسلامي، في القاهرة، كما يشغل منصب عضو هيئة التدريس بجامعة العلوم الإسلامية والاجتماعية بمدينة ليسبرغ بولاية فرجينيا الأميركية، ويعد من أبرز معارضي الانقلاب العسكري في مصر، ويقيم الآن في تركيا.