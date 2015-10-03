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تيتي يعود إلى مصر بعد غياب أكثر من خمس سنوات

3/10/2015
صورة أرشيفية لآثار مصرية

قال وزير الآثار المصري ممدوح الدماطي في بيان أمس الجمعة إن تمثالا فرعونيا من الخشب استرد من فرنسا ووصل مساء (الخميس) الماضي إلى الأراضي المصرية ، و لم يذكر البيان كيف نقل التمثال خارج مصر.

وكانت وزارة الآثار نشرت في وقت سابق صورة للتمثال المسترد والذي يبلغ ارتفاعه 33 سنتيمترا ويمثل سيدة نائمة على بطنها باسطة ذراعيها إلى الأمام في وضع انسيابي ربما يمثل ملعقة كانت تستخدم في عمليات التزيين والتجميل كوضع العطور.

وقال علي أحمد المدير العام لإدارة الآثار المستردة إن التمثال مسجل منذ اكتشافه عام 1994 في جبانة الملك تيتي بمنطقة سقارة جنوبي القاهرة وإنه خرج من مصر عام 2009 ثم اكتشف في فرنسا وتيتي أول ملوك الأسرة السادسة قبل الميلاد.

وقال البيان إن لجنة أثرية تسلمت التمثال وإنه سيودع في مخزن المتحف المصري المطل على ميدان التحرير تمهيدا لعرضه ضمن معرض مؤقت ينظمه المتحف من وقت لآخر للآثار المستردة.

ووقعت مصر في السنوات القليلة الماضية اتفاقات ثنائية مع عدد من الدول منها الصين والولايات المتحدة لمكافحة الاتجار في الآثار وتوفير الدعم اللازم لاستردادها بما فيها الآثار غير المسجلة الناتجة عن أعمال حفر تتم خلسة.

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