تونس: أزمة الوقود تتصاعد مع الإعلان عن إضراب الأحد

أزمة الوقود فى تونس تتصاعد مع الإعلان عن إضراب لمدة ثلاثة أيام

يبدأ الاحد في تونس إضراب سائقي نقل البضائع والمحروقات الذي أعلنه اتحاد الشغل، ويستمر ثلاثة ايام.

ومع اقتراب موعد الإضراب، أدت طوابير السيارات أمام محطات الوقود في تونس اليوم السبت إلى حالة من الشلل، ما تسبب فى تعطيل حركة المرور في عدد من شوارع العاصمة والمدن الكبرى.

ويأتي الأضراب بعد أن أعلن الاتحاد العام التونسي للشغل أمس الجمعة عن فشل جلسة مع اتحاد الأعراف وبإشراف وزارة الشؤون الاجتماعية لتطبيق اتفاق الزيادة في الأجور.

وتعد تلك أحدث موجة من الإضرابات التي تشهدها تونس والتي طالت أغلب القطاعات لمطالب ترتبط بزيادات في الأجور والمنح.