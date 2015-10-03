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تونس: أزمة الوقود تتصاعد مع الإعلان عن إضراب الأحد

3/10/2015
 أزمة الوقود فى تونس تتصاعد مع الإعلان عن إضراب لمدة ثلاثة أيام

يبدأ الاحد  في تونس إضراب سائقي  نقل البضائع والمحروقات الذي أعلنه اتحاد الشغل، ويستمر ثلاثة ايام.

ومع اقتراب  موعد الإضراب، أدت طوابير السيارات أمام محطات الوقود في  تونس اليوم السبت  إلى حالة من الشلل، ما تسبب فى تعطيل حركة المرور في  عدد من شوارع العاصمة والمدن الكبرى.

ويأتي الأضراب بعد أن أعلن الاتحاد العام التونسي للشغل  أمس الجمعة عن  فشل جلسة مع اتحاد الأعراف وبإشراف وزارة الشؤون الاجتماعية لتطبيق اتفاق الزيادة في الأجور.

وتعد تلك  أحدث موجة من الإضرابات التي تشهدها تونس والتي طالت أغلب  القطاعات لمطالب ترتبط بزيادات في الأجور والمنح.

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