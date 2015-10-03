البث الحي
منوعات

اليونيسف: مقتل 500 طفل يمني, و 700 ألف معرضون للمجاعة

3/10/2015
جانب من معاناة الأطفال و الأسر في اليمن "ارشيف"

كشف تقرير لمنظمة اليونيسف أن أكثر من خمسمائة طفل يمني قـُتلوا، وبات أكثر من مليون وسبعـِمائة ألف آخرين معرضين لسوء التغذية بعد ستة أشهر من الحرب في اليمن.

 

وأظهر التقرير أن اندلاع الحرب أدى إلى ارتفاع معدلات انعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية، مما أثر سلبا على الأطفال بشكل خاص، بحيث أصبح عشرة ملايين طفل يمني من ذوي الاحتياجات الإنسانية العاجلة.

ميدانيا قصفت طائرات تابعة للتحالف تجمعات لمليشيا الحوثي وقوات الرئيس المخلوع علي صالح في معسكر "الصمع" بمنطقة أرحب شمال العاصمة صنعاء بأكثر من عشر غارات.

وقالت مصادر محلية إن القصف استهدف كذلك مخازن أسلحة وعتادا تابعا للحوثيين، الأمر الذي تسبب بحصول انفجارات كبيرة داخل المعسكر.

وكان معسكر "الصمع" أحد أهم الألوية العسكرية التابعة للحرس الجمهوري الموالي للرئيس المخلوع علي صالح، قبل أن يسلمه للحوثيين.

 

المزيد من منوعات

نادٍ مصري يعلن عن تعاقده مع لاعبه الجديد بطريقة طريفة (فيديو)

اللاعب علي غزال (مواقع التواصل الاجتماعي)

مصري مصاب بكورونا يشكو عدم تمكنه من دخول مستشفى للعلاج (فيديو)

مصر.. الكنيسة الأرثوذكسية تعلن وفاة 5 كهنة بكورونا خلال 24 ساعة وتعلّق كافة أنشطتها

تعليق كافة الأنشطة الكنسية بسبب كورونا (رويترز ـ أرشيف)

جمل يقتحم مستشفى في مصر ومعاقبة ممرضة صورت الفيديو (شاهد)

دخل جمل ضخم من البوابة الرئيسية للمستشفى ثم تجول داخل أروقتها (موافع التواصل)
الأكثر قراءة

ألمانيا.. شرطي يعتدي على مسنة ويسقطها أرضا (فيديو)

ظل الشرطي يركل الدراجة إلى أن وقعت السيدة أرضا (مواقع التواصل)

مقال بواشنطن بوست: سقوط قناع الوسطية الذي يرتديه ماكرون

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (رويترز)

حبس وزير مصري أسبق بعد اتهامه بـ"تمويل الإرهاب"

وزير القوى العاملة الأسبق، خالد الأزهري (موافع التواصل)

ماكرون يرد على أردوغان بعد قوله إنه يتمنى أن تتخلص فرنسا منه

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والرئيس التركي رجب طيب أردوغان (غيتي)