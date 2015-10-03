اليونيسف: مقتل 500 طفل يمني, و 700 ألف معرضون للمجاعة

جانب من معاناة الأطفال و الأسر في اليمن "ارشيف"

كشف تقرير لمنظمة اليونيسف أن أكثر من خمسمائة طفل يمني قـُتلوا، وبات أكثر من مليون وسبعـِمائة ألف آخرين معرضين لسوء التغذية بعد ستة أشهر من الحرب في اليمن.

وأظهر التقرير أن اندلاع الحرب أدى إلى ارتفاع معدلات انعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية، مما أثر سلبا على الأطفال بشكل خاص، بحيث أصبح عشرة ملايين طفل يمني من ذوي الاحتياجات الإنسانية العاجلة.



ميدانيا قصفت طائرات تابعة للتحالف تجمعات لمليشيا الحوثي وقوات الرئيس المخلوع علي صالح في معسكر "الصمع" بمنطقة أرحب شمال العاصمة صنعاء بأكثر من عشر غارات.



وقالت مصادر محلية إن القصف استهدف كذلك مخازن أسلحة وعتادا تابعا للحوثيين، الأمر الذي تسبب بحصول انفجارات كبيرة داخل المعسكر.



وكان معسكر "الصمع" أحد أهم الألوية العسكرية التابعة للحرس الجمهوري الموالي للرئيس المخلوع علي صالح، قبل أن يسلمه للحوثيين.