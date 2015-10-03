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المقاومة الشعبية تعزز انتشارها في منطقة سد مأرب

3/10/2015

قال حسن ناصر، أحد أفراد المقاومة الشعبية بمنطقة سد مأرب، إن المقاومة متواجدة بشكل كبير ومستمرة في المنطقة, مؤكدا على تأمينها بصورة كاملة, لافتا إلى أن المقاومة تستعد لنقل المعركة إلى العاصمة صنعاء وصولا إلى رفع العلم اليمنى على جبال مران في محافظة صعدة معقل مليشيا الحوثي.

وأشار ناصر خلال لقاء خاص مع الجزيرة مباشر,  إلى أن الوفود جاءت من جميع بقاع اليمن للاحتفال بالانتصار واسترداد سد مأرب، لأنه رمز حضاري لليمن.

وقال  عنصر آخر من عناصر المقاومة إن مليشيات الحوثي قامت بتخريب السد انتقاما من المقاومة الشعبية بسبب تحريره من أيديهم، مؤكدا على أن المقاومة والجيش الوطني وقوات التحالف تسير في  نسق واحد لتحرير جميع المناطق اليمنية  من أيدي مليشيات الحوثي وقوات الرئيس المخلوع على عبدالله صالح.

المصدر : الجزيرة مباشر
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