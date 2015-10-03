الزهار يحذر من انتفاضة جديدة ضد إسرائيل

الزهار اتهم السلطة الفلسطينية بمنع الانتفاضة ضد إسرائيل

حذر القيادي البارز في حركة المقاومة الإسلامية "حماس" محمود الزهار من أن الظروف مواتية لاندلاع انتفاضة فلسطينية جديدة ضد إسرائيل، غير أنه اتهم السلطة الفلسطينية بمنعها.

وقال الزهار في حوار بثه الموقع الرسمي لحماس إن "هناك فرصة شعبية مواتية وبصورة أشد" لاندلاع انتفاضة فلسطينية جديدة على خلفية ما وصفه بتصاعد الانتهاكات الإسرائيلية.

لكن الزهار قال إن "القوة الأمنية للسلطة الفلسطينية للأسف الشديد في الظرف الحالي تمنع الانتفاضة ويتم توظيف القوة الأمنية لقهر الانتفاضة ولتمرير مخططات العدو الإسرائيلي في المسجد الأقصى".

ورأى الزهار أن "الحل الوحيد للدفاع عن المسجد الأقصى ومنع المخططات الإسرائيلية هو أن يحمل أهل الضفة الغربية والقدس السلاح، وللأسف الشديد حتى هذه اللحظة ، السلاح متوفر لحماية المستوطنين والمحتلين".

وقال إن قطاع غزة الذي تسيطر عليه حماس منذ منتصف عام 2007 ليس مطلوبا منه أن يقوم بدورالعالمين العربي والإسلامي كله في توفير الحماية للمسجد الأقصى. وأضاف "الأقصى ليس مقدساً عند غزة فقط، الأقصى ثالث أهم مقدس في العالم الإسلامي، وهو مسؤولية الأمة العربية والإسلامية بالدرجة الأولى، هذه ليست مسؤولية غزة فقط، فغزة تقوم بدورها، والدور الأساسي في القدس للضفة الغربية والعالمين العربي والإسلامي".

وقال الزهار إن حماس رفضت أفكار المبعوث السابق للجنة الرباعية الدولية للسلام في الشرق الأوسط توني بلير بشأن تثبيت التهدئة مع إسرائيل في قطاع غزة.

وذكر أن حماس لم تبحث مع بلير مشروعا جديدا للتهدئة، وإنما تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار الأخير الذي أعلنته مصر في 26 آب/أغسطس من العام الماضي. وأكد الزهار أن المعادلة لدى حركته بشأن تثبيت اتفاق وقف إطلاق النار مع إسرائيل هي "رفع الحصار مقابل تثبيت التهدئة"، مهددا بأن "عدم تثبيت التهدئة يعني أن الجانب الإسرائيلي سيدفع ثمنها".