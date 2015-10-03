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الحبيب الصيد: رفعنا حالة الطوارئ بعد تحسن الوضع الأمني

3/10/2015

 قال رئيس الحكومة التونسية الحبيب الصيد إن قرار رفع حالة الطوارئ جاء بعد تحسن الوضع الأمني عما كان عليه قبل 3 أشهر.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم السبت أن إقرار قانون الطوارئ حقق الأهداف المرجوة خلال الفترة الماضية لذلك اتخذت الحكومة قرارا بعدم تمديده.

وأشار الصيد إلى أن مشاركة تونس في التحالف الدولي لمحاربة الإرهاب من صلاحيات رئيس الجمهورية حسب الدستور، وتابع: مشاركتنا في التحالف ضد تنظيم الدولة يمكننا من الحصول على معلومات عن أي خطر قد يحدق بالبلاد.

واستبعد الصيد إرسال قوات تونسية لمحاربة الإرهاب خارج بلاده، موضحاً أن هذا القرار يعود للرئيس والبرلمان. 

المصدر : الجزيرة مباشر
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