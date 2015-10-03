الجيش اليمني والمقاومة يسيطران على مواقع استراتيجية بمأرب

أكد "عبد الرب الشدادي" قائد المنطقة العسكرية الثالثة بالجيش الوطني اليمني سيطرة قوات الجيش بالتعاون مع المقاومة الشعبية على كامل هضبة "المصارية" غرب محافظة مأرب وجميع التلال المحيطة بها، والتي تبلغ أكثر من 100 تل.

وأضاف "الشدادي" في تصريحات للجزيرة مباشر، إن الهضبة تحتل موقعا استراتيجيا هاما، وأن قوات الجيش والمقاومة قامت بتطهيرها تماما من الألغام التي زرعتها مليشيا الحوثي.

واعتبر "الشدادي" أن مدينة مأرب ستصبح أكثر أمنا بعد السيطرة على الهضبة، لكن الحوثيين قد يلجأون إلى قصف المدينة بالمدفعية طويلة المدى.

وأكد "الشدادي" أن طيران ومدفعية التحالف العربي لعبا دورا كبيرا في دعم قوات الجيش والمقاومة أثناء المعارك مع الحوثيين. وهو ما أدى لنجاح السيطرة على الهضبة بعد يوم واحد من استعادة السيطرة على سد مأرب وما حوله.