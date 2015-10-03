الجزيرة مباشر ترصد آثار دمار الغارات الروسية في سوريا

نقلت كاميرا الجزيرة مباشر صورا لآثار الدمار الذي خلفته قصف الغارات الروسية بمدينة تلبيسة بريف حمص، ومدينة الطامنة بريف حماة في سوريا، وتظهر الصور تدميرا كاملا للمباني السكنية.

ونقلت وكالات أنباء روسية عن مسؤول بوزارة الدفاع قوله اليوم السبت إن القوات الجوية الروسية نفذت أكثر من 20 طلعة جوية في الساعات الأربع والعشرين المنصرمة وقصفت تسعة أهداف لتنظيم الدولة الإسلامية.

وقال المسؤول الدفاعي إيجور كوناشينكوف إن طائرات سوخوي-34 وسوخوي-24 إم شاركت في الضربات.

وبحسب مراسل الجزيرة فإن غارات جوية شنتها روسيا اليوم على مناطق سيطرة المعارضة في جبل الزاوية بريف إدلب بالإضافة إلى قرية البرناص في جبل التركمان بريف اللاذقية.

وفي سياق متصل قال وزير الدفاع البريطاني مايكل فالون اليوم السبت إن ضربة جوية واحدة بين كل 20 ضربة روسية في سوريا تستهدف تنظيم الدولة الإسلامية محذرا من أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يقتل المدنيين دعما للرئيس السوري بشار الأسد.

وقال فالون في مقابلة مع صحيفة (صن) إن الغالبية العظمى من الضربات الجوية الروسية لا تستهدف تنظيم الدولة على الإطلاق.

وأضاف: تشير أدلتنا إلى أنهم يسقطون ذخيرة غير موجهة في مناطق مدنية ويقتلون مدنيين، إنهم يسقطونها على قوات الجيش السوري الحر التي تقاتل الأسد.