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الأمن المصري يطلق قنابل الغاز على معتقلي سجن بالمنصورة

3/10/2015
 
 صور أرشيفية لمعتقلين داخل السجون المصرية

قامت قوات الأمن المصرية بإطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع على المعتقلين السياسيين بسجن مركز ميت سلسيل بمحافظة الدقهلية، بدلتا مصر.كما أفادت المصادر بوصول تعزيزات أمنية من مديرية أمن الدقهلية إلى السجن بالتزامن مع إطلاق القنابل على المعتقلين.

هذا و قد قام أهالي المعتقلين بإطلاق استغاثات عاجلة لإنقاذ ذويهم، والذهاب للنيابة لتحرير محاضر تثبت تلك الاعتداءات، محملين إدارة المركز والداخلية مسئولية كل الانتهاكات التي تحدث  لذويهم.

يذكر أن سجن مركز ميت سلسيل يعتبر من أسوأ أماكن الاحتجاز في مصر، ويحدث فيه العديد من الانتهاكات بحق المعتقلين السياسين بحسب منظمات حقوقية.

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