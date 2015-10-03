استمرار المظاهرات بالعراق للمطالبة بالإصلاح ومكافحة الفساد

تظاهر المئات من العراقيين في العاصمة بغداد وعدد من المحافظات لمطالبة الحكومة بالإصلاح ومكافحة الفساد، كما دعا التيار الصدري أنصاره إلى الانضمام للمظاهرات.

وطالب المتظاهرون في بغداد بالإفراج عن المعتقلين وإنهاء سياسة المحاصصة الطائفية، مؤكدين إصرارهم على تحقيق مطالبهم رغم تجاهلها طوال الفترة الماضية.

وفرضت قوات الأمن العراقية إجراءات مشددة وسط بغداد قبيل المظاهرات. وهي إجراءات قوبلت باستنكار واسع من المتظاهرين الذين أكدوا سلميتهم وعدم حملهم أي أسلحة.

وفي البصرة خرجت مظاهرات أمام مقر المحافظة للتنديد بقمع الأمن، وقال متظاهرون إن الإجراءات التي قام بها رئيس الحكومة حيدر العبادي عبارة عن إصلاحات تقشفية وليست حقيقية، مطالبين العبادي ببرنامج متكامل لمكافحة الفساد، يتضمن تخلي الوزراء والمسئولين عن جنسياتهم الأجنبية وانتماءاتهم الحزبية. كما طالب آخرون بإسقاط الحكومة بالكامل.

وفي السماوة بالمثنى، خرجت مظاهرة للمطالبة بحل مجلس المحافظة وإقالة "المفسدين".

وفي الحلة ببابل، احتج متظاهرون على ما سموه بطء إجراءات الإصلاح الحكومية، معبرين عن انزعاجهم مما وصفوه تباطؤ الحكومة في تنفيذ إصلاحاتها، وطالبوا بتغيير كافة قياديي العملية السياسية، واتهموهم بالفساد.