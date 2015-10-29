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#Stop_Sisi حملة بريطانية ضد زيارة السيسي لبريطانيا

28/10/2015

عبد الفتاح السيسي- أرشيف
 

أطلق نشطاء بريطانيون حملة للمطالبة بإلغاء زيارة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى بريطانيا، ودشن النشطاء موقعا إلكترونيا بعنوان Whoissisi.

ويحتوي الموقع على تعريف بالسيسي، باعتباره قائد الانقلاب على الرئيس المعزول محمد مرسي، والذي قام بإسكات أي صوت معارض له، وحظر كافة الاحتجاجات ضد حكومته.

وأكد الموقع أنه منذ سيطرة السيسي على مقاليد الأمور في مصر، شهدت البلاد انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، بما في ذلك مجزرة رابعة التي قتل فيها أكثر من 1000 مدني في يوم واحد، بالإضافة إلى القبض على 40 ألف من السياسيين والصحفيين والنشطاء، محتجزين دون تهمة أو محاكمة، وقد حكم على المئات منهم بالإعدام حتى الآن. وقد أدت هذه الانتهاكات وفقا للموقع إلى انتقادات عديدة من قبل منظمات حقوق الإنسان، مثل هيومن رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية.

ودعت الحملة المؤيدين إلى التوقيع على عريضة تطالب بإلغاء زيارة السيسي.

وكان العشرات من نواب البرلمان البريطاني قد تقدموا بعريضة تحتج على دعوة الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، إلى بريطانيا، ورعى العريضة كل من زعيم حزب "العمال" جيرمي كوربين، فضلاً عن جون ماكدونال ومارك دوركان وجوناثان إدواردز ومارتن دي. ووقّع عليها 44 نائباً، يمثلون الأحزاب المعارضة، حزب "العمال" و"الليببراليين الديمقراطيين" والحزب "الوطني الأسكتلندي".

المصدر : الجزيرة مباشر
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