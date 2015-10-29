منظمة: مقتل وإصابة العشرات في قصف 12 مستشفي سوري

قصف مدن سورية – أرشيف

قالت منظمة أطباء بلا حدود الخيرية (الخميس) إن الضربات الجوية في شمال سوريا أصابت 12 مستشفى على الأقل في الأسابيع الأخيرة ما أسفر عن مقتل 35 من المرضى والعاملين بالقطاع الطبي.

ولم تحدد المنظمة الدولة التي نفذت الضربات الجوية ‘ حيث تشن طائرات روسية وسورية حملة جوية مكثفة في غرب وشمال غرب سوريا.

وقالت المنظمة في بيان إنه بالإضافة إلى العشرات الذين قتلوا أصيب 72 في الضربات التي قصفت خلالها المستشفيات في محافظات حلب وإدلب وحماة واضطرت ستة مستشفيات لإغلاق أبوابها.

وقالت المنظمة إن في الأشهر الأخيرة انضمت 1700 اسرة إلى 110 آلاف أسرة أخرى تقيم في مخيمات في محافظة إدلب مما يصعب على جماعات الإغاثة التعامل مع هذه الأعداد الكبيرة.